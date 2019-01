Cənubi Afrika Respubikasının paytaxtı Pretoriyada qatar qəzası baş verib.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, iki qatarın toqquşması nəticəsində azı 4 nəfər həyatını itirib. 600-dən çox sərnişin xəsarətlər alıb. Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağır olduğundan tələfatın artacağı istisna deyil.

Hadisə qatarlar stansiyaya yaxınlaşarkən baş verib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Sübhan / METBUAT.az

