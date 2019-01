Qazaxıstanın Karaqanda şəhərində Yeni İl gecəsi kafelərdən birində yerli sakini qətlə yetirən erməni Rusiya ərazisinə qaçıb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan daxili işlər nazirinin müavini Janat Suletmanov xüsusi birifinqdə deyib.

O, şübhəli Narek Qururyanın yanvarın 1-I axşam Qazaxıstan-Rusiya sərhədini keçdiyini əlavə edib.

"Hazırda operativ-istintaq qrupumuzun biri Rusiyaya, digəri isə Ermənistana ezam olunub".

