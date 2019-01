Naftalan şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Rövşən Aslanov vəfat edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, 49 yaşlı R.Aslanov bu gün sübh saatlarında yaşadığı mənzildə dünyasını dəyişib. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, hərzamankı kimi yuxuya gedən idarə rəisi səhər oyanmayıb. Onun təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi, bir müddət əvvəl müalicə üçün Yessentukiyə getdiyi qeyd edilib.

Allah rəhmət eləsin.

