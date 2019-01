O, dünyanın ən gənc milyarderidir - FOTO

Dəbi hər zaman dəyişdirən, nə geyinsə həyatımızın ən ortasına yerləşdirən, tərzi ilə qarşınızda Kylie Jenner !

Jenner ailesini dünyada çox adam yaxından tanıyır. Hələ ailənin ən gənc üzvü olan Kylie geyindikləri ilə trend olub, günün dəbinə yön verir.

Metbuat.az sizə hər etdiyi ilə gündəm olan dünyanın ən gənc milyarderindən xəbər verir.

Kylie gənc sahibkar, realiti şou qəhrəmanı və eyni zamanda sosial media fenomenidir.

21 yaşında olmasına baxmayaraq tarixin qadın, kişi fərq etmədən ən gənc milyarderi ünvanına sahibdir.

İnstagramda 121 milyon izləyicisi olan Kylie tək başına bütün dəb aləmini yönləndirir.

Kylienin eyni zamanda hər modeli ilə səs gətirən avtomobil kolleksiyası da vardır və bu onun başqa bir sevgisidir.

Eyni zamanda makiaj modası deyildiyi zaman da ağıla gələn ilk ad Kyliedir.

