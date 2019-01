Bu restorana ancaq çılpaqlar girir - FOTOLAR (18+)

Parisin cənubi-qərbində fəaliyyət göstərən restoran ancaq çılpaqlar üçün nəzərdə tutulub.

Metbuat.az ölke.az-a istinadən xəbər verir ki, “O'naturel” restoranı 2017-ci ilin oktyabr ayında açılıb və Parisin ilk çılpaqlar restoranı elan edilib. Amma restoranı açan iş adamının istədiyi kimi olmadı və müştərilər axın etmədi. 15 ay sonra isə restoranın bağlanması üçün qərar qəbul edildi.

Parisin 12-ci bölgəsində yerləşən restoranın sahibləri Mayk və Stefan Saada fevral ayında restoranı bağlayacaqlarını elan ediblər.

12-ci bölgə Parisin lüks səmtlərindən sayılır. Restorana müştəri kimi daxil olan şəxslər bəzi şərtləri yerinə yetirməlidirlər. Masaya əyləşmədən əvvəl çılpaq soyunmaq və restorana daxil olmaq lazımdır. 20 masası olan restoranda yeməklərin qiyməti 39-49 avro arasında dəyişir.

Qeyd edək ki, restorana 20 yaşdan cavan şəxslər valideynin icazəsi olmadan daxil ola bilməz.

