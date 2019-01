Səmra Rəhimli: “Mən qiymətsizəm, çox dəyərliyəm" - VİDEO

Son günlərin gündəmindən düşməyən müğənni Səmra yenə gündəm yaradacaq sözlər söyləyib.

O, plastikası olmayan həmkarlarının rəqs etməsinə fikir bildirib: “Plastikaları yoxdur. Amma bunu özlərindən çıxartmağa çalışırlar. Bu isə bayağı görsənir. Mən mütəmadi idmanla məşğul oluram. Məndə bu var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmra Rəhimli bu sözləri “MTV Azərbaycan”a açıqlamasında deyib.

O həm də toy qiymətlərindən danışaraq “Mən qiymətsizəm, çox dəyərliyəm. Amma qiyməti deməyəcəm. O, hər müğənninin öz şəxsi işidir. Allah hamıya bərəkət versin" açıqlamasını verib

Sözügedən görüntüləri sizə təqdim edirik:

Azərbaycanlı məşhurların arxiv GÖRÜNTÜLƏRİ yayıldı



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.