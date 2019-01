Tanınmış radioaparıcı və aktrisa Aygün Akifin yaşadığı mənzil qarət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Oğurluq hadisəsinin gündüz saatlarında baş verdiyi bildirilib.



Qeyd edək ki, Aygün Akif hazırda Araz FM-də çalışır

















