Eşşəyi dişlədi, həyatı CƏHƏNNƏMƏ DÖNDÜ: Evlənə bilmir - VİDEO

Bursada 35 yaşlı fermer illərlə bəslədiyi eşşəyinin hücumuna məruz qalıb.

Metbbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, eşşəyi onun yanağından dişləyib. İndi Bayram Aktur adlı fermerin yanağının bir hissəsi yoxdur O, əvvəlki sifətinin xəyalıyla yaşayır. Bununla belə, Bayram yenə də eşşəyini yanından ayırmır.

Bir neçə dəfə həkimə müraciət etsə də, onun sifətini bərpa etmək mümkün olmayıb. Bu üzdən Bayram ailə həyatı da qura bilmir. Maddi çətinlik üzündən estetik əməliyyat olmaq imkanı da yoxdur.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.