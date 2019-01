Onlar gecənin ən zövqsüzləridir - “76-cı Qızıl Kürə” (Golden Globe)

Ötən gecədən etibarən kino sektorunda mükafat sezonuna start verilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, “76-cı Qızıl Kürə” (Golden Globe) mükafatları öz sahibləri ilə qovuşub.

“76-cı Qızıl Kürə” mükafatlarında hər zaman olduğu kimi qırmızı xalçada yeriyən məşhurlar geyimləri ilə diqqət mərkəzində olub. Kimi öz geyimləri ilə heyran etsə də, kimisi seçdiyi zövqsüz geyimlərlə müzakirə olunub.

Qırmızı xalçanın ən zövqsüz geyinən məşhurlarını təqdim edirik:

Amber Heard

Geyim: Monique Lhuillier

Julianne Moore

Geyim: Givenchy

Marin Hinkle

Geyim: Lanvin

Debra Messing

Geyim: Pamella Roland

Kate Mara

Geyim: Moschino

Sofia Carson

Geyim: Giambattista Valli

