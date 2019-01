Sosial media bu heyvandan danışır - Sakinlər onun... / FOTOLAR

Taylandda qəribə buynuza sahib olan buffalo bütün dünyada məşhurlaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, heyvanın sahibinin dediyinə görə buffalo doğulan zaman xəstə olub və çətinlikliklə yeriyib.

Böyüdükdə isə buynuzları aşağıya doğru çıxmağa başlayıb. Jao-tuu adlı heyvan qəribə buynuzları ilə fenomenə çevrilib. İnsanlar buynuzları ilə məşhurlaşan bu heyvanı görmək üçün başqa kəndlərdən ziyarətə gəlirlər. Onu almaq istəyən bir nəfər isə sahibinə 5 min sterlinq təklif edib. Sahibi 16 ildir bəslədiyi sevimli heyvanını satmaq istəmədiyini bildirib.

Bölgə sakinləri bənzəri olmayan bu heyvanın şans gətirdiyinə inanırlar.

