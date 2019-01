Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxın zamanlarda Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kreml açıqlama yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Ərdoğan yaxın zamanlarda Rusiyaya səfər edəcək və həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcək.

Ancaq səfərin nə zaman baş tutacağı barədə dəqiq tarix verilməyib.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

