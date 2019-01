"Mançester Siti"nin yarımmüdafiəçisi Braim Dias rəsmən "Real"ın futbolçusu olub.

Metbuat.az-ın sia.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, “kral klubu” transferə 15 milyon avro xərcləyib. Madridlilər bonus şəklində əlavə7,3 milyon avro ödəyəcək. Müqavilədə Diasın satış qiyməti rekord həddə - 750 milyon avro dəyərində qeyd edilib. 19 yaşlı ispaniyalı 2025-ci ilə qədər "Real"da forma geyinəcək.

