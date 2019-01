Bakıya yeni avtobuslar BU TARİXDƏ gətiriləcək - BNA-dan ÖZƏL

“2019-cu ilin ilk rübündən başlayaraq Bakıya yeni avtobuslar gətiriləcək”.

Bu sözləri Metbuat.az saytına açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən ilin sonuna qədər paytaxta 300 ədəd nəqliyyat vasitəsinin gətirilməsi planlaşdırılır:

“Bakıya 300 ədəd yeni avtobusun gətirilməsiylə bağlı 2018-ci ildə tender keçirilib. Nəticələr ilin sonlarında məlum olub. Bu avtobuslar Türkiyənin “BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret” AŞ şirkətindən alınacaq. 2019-cu ilin ilk rübündən başlayaraq, həmin avtobuslar mərhələli şəkildə Bakıya gətiriləcək.

Bakı Nəqliyyat Agentliyi həmçinin daşıyıcılar qarşısında avtobus parkının yenilənməsiylə bağlı tələb qoyub. Bu tələbin icrası çərçivəsində il boyu paytaxta müxtəlif daşıyıclar tərəfindən də yeni nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi panlaşdırılır”.

Qeyd edək ki, yeni avtobusların uzunluğu 12 və 18 metrdir.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

