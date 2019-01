Qarşısına çıxan canlıları yeyir - Balıqçıların qorxulu YUXUSU - VİDEO

Türkiyənin Bodrum şəhərində balıq ovuna çıxan balıqçılar şoka düşüb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, onların toruna dənizlərin canavarı adlandırılan yırtıcı balon balıqları düşüb. Bu balıqlar dənizdə yaşayan qarşısına çıxan bütün canlıları yeyir.

Zəhərli balıqlar kateqoriyasında yer alan balon balıqları sianid turşusundan 1000 qat daha təsirlidir. Yırtıcı dişləri ilə hər şeyə zərər verən balıqlar balıqçıların qorxulu yuxusuna çevirilib. Mütəxəssislər bu balıq növüylə qarşılaşında əllə təmas edilmədən onların torpağa basdırılmasını tövsiyə ediblər.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

