Milyonda bir görünən xəstəlik - Gecələr də gündüz kimi görür

Türkiyənin Bursa şəhərində yaşayan 6 yaşlı Emir Kayra milyonda bir görülən xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, 6 yaşlı uşaq gözlərinin pişik gözlərinə bənzəməsi ilə hər kəsin diqqətini çəkir. Hər iki gözündə iki göz qarası olan Emir gecələr qaranlıq olduqda belə ətrafı aydın şəkildə görə bildiyini deyib.

Həkimlər uşağın 6 ayda bir müayinədən keçməsini və gələcəkdə kiçik bir əməliyyat edəcəklərini bildiriblər.

http://metbuat-az.com/news/1106700/tukurperden-ene...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.