Yeni ilin ilk həftəsində 18 nəfər dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin baş toksikoloqu Azər Maqsudov bildirib.

Onun sözlərinə görə, ötən il dəm qazı zəhərlənməsi ilə əlaqədar 151 nəfər xəstəxanaya müraciət edib: "Təəssüf ki, zəhərlənmə zamanı ölüm halları da qeydə alınıb".

