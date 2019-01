Tanınmış ifaçı Afaq Aslan ötən gün 6 saatlıq estetik əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İfaçı dodaqlarından süni geli çıxartdırıb, burnunu balacalaşdırıb və buxovundakı narahatçılığı aradan qaldırıb.

İfaçı bomba kimi yeni layihələr hazırlayır. İfaçının əməliyyatını həkim Dilqəm Məhərrəmov edib. Afaq Aslan həmçinin Mediluks klinikasının da siması seçilib.

