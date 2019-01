​Dilarə Əliyeva məşhurların iç üzünü açdı - VİDEO

ARB TV-də "Pəncərə" verilişinin qonağı olan aparıcı Dilarə Əliyeva şou-biznes nümayəndələrinin bilinməyən tərəflərini açıqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının suallarına maraqlı cavablar verən Dilarə Əliyeva ad çəkməkdə də çəkinməyib.



Aparıcı "Şou-biznesin ən çox pul xəcləyəni kimdir?" sualına belə cavab verib:



"Eşitdiyim qədəri ilə Manaf Ağayev şou-biznes nümayəndələri içərisində ən çox pul xərcləyəndir. Dostcanlıdır, əliaçıqdır. Hadisə baş verməmişdəm artıq orada olur. Əli cibində, hörməti üstündə olan adamdır. Onun şou-biznesdə təxəllüsü "Don Karleone"dir".

Daha ətraflı videoda:

