Keyfiyyətsiz ehtiyat hissələri alan sürücülər qənaət etməyə çalışsalar da, sonradan daha böyük xərcə düşürlər.

Elə detallar var ki, onun keyfiyyətlisi ilə ucuzu arasında 3-5 manat fərq var. Amma yenə də sürücülər ucuzunu almağa üstünlük verirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobil ustaları isə sürücülərə ehtiyat hissələri alarkən diqqətli olmağa çağırır.

Daha ətraflı videoda:

