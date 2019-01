Azərbaycanlı futbolçu Ayaz Quliyev Rusiyanın “Spartak” klubuna transfer olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rus klubu 22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə uzunmüddətli müqavilə imzalayıb.

Bildirilir ki, "Spartak" komandası transferi reallaşdırmaq üçün 1 milyon avro təzminat ödəyib.

