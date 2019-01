Azərbaycanda qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanvarın 9-da qızılın qiyməti yanvarın 8-i ilə müqayisədə 1,581 manat azalaraq 1 unsiya üçün 2179,6805 manat təşkil edib.

Gümüş 0,1311 manat bahalaşaraq 1 unsiya üçün 26,5624 manata bərabər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.