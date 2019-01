Bakı sakini itkin düşüb.

Metbuat.az-ın trend.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda baş verib.

Yasamal rayonu, Şaxtaxtinski küçəsi 33 ünvanında yaşayan, 1967-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Həsən Əli oğlu yanvarın 6-da gecə saatlarında yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

