Energetik içkilərlə bağlı RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ - VİDEO

Dözümlülük, fiziki gücü və diqqəti gücləndirən içki kimi reklam edilən enerji içkiləri, əslində insanın təbii enerjisini alır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi xəbərdarlıq edib.

Qurumun tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nümayəndəsi Aysel Cəlilova bildirib ki, gün ərzində normadan artıq enerji içkisi qəbul etmək olmaz. Bu, orqanizmdə kofein miqdarını artırması səbəbindən olduqca təhlükəlidir.

Milyonda bir görünən xəstəlik - Gecələr də gündüz kimi görür - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.