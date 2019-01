Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin Gəmi İnşası və Təmiri Mərkəzində yeni inşa edilmiş “Tufan” tipli sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident, həmçinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş texnikası, silah-sursat və digər təyinatlı avadanlıqlarına baxış keçirib.





