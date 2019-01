Yasamal rayonunun mərkəzi yollarından olan hesab edilən A.M.Şərifzadə küçəsi, 3 sayılı "ASAN xidmət"in yaxınlığında pavelyonu olmasa da, avtobus dayanacağı var.



Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdir nişanı qoyulan dayanacaqdan sanki təkcə avtobus sürücüləri xəbərdardır.



Daha ətraflı videoda:

