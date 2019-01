Oğuz rayonunda kütləvi dava zamanı biri ağır olmaqla, iki nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına rayonun Calut-1 kənd sakini 31 yaşlı Zamin Quliyev və Calut kənd sakini 26 yaşlı Sərvər Xamdiyev bədən xəsarətləri ilə daxil olublar.

Daha ətraflı videoda:

