ARB TV-da "Səhər-Səhər" proqramının budəfəki qonağı meyxanaçı Pərviz Bülbülə olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, bildirib ki, sosial şəbəkədə hər kəsi izləyir.



"Kiməsə baxıb nəsə etməyi xoşlamıram. Həmişə fikirləşmişəm ki, nə edim ki, mənə baxıb onu etsinlər. Mən özümü "dartmıram". Adi "İnstagram" səhifəsində hamını izləyirəm. Özümdən zəifi də izləyirəm ki, nəsə tapanda o deməsin ki, mən onu etmişəm".

Milyonda bir görünən xəstəlik - Gecələr də gündüz kimi görür - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.