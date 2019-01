Vəhşi fil adamı faciəvi şəkildə öldürdü /VİDEO

Şri Lankada fil tərəfindən öldürülən adam ölkədə gündəm olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ailəsi ilə təbiət qoynunda filləri izləməyə şəxs filə doğru getməyə başlayıb.

Adamın ona doğru getdiyini görən fil qaçmağa başlayıb və xortum zərbəsi ilə adamı yerə yıxıb. Daha sonra fil adamı ayaqlarının altına salaraq onu tapdalayıb.

Bütün olanlara şahid olan ailə üzvləri olanlar qarşısında sadəcə qışqıra biliblər. Daha sonra onlardan biri qışqıraraq filə doğru qaçıb və fili oradan uzaqlaşdırıb.

