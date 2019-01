​Bədəninizdəki bütün YAĞLARI ƏRİDİN - Bir gecədə...

Qarın piyi bədəndə ən çətin əriyən yağ hesab olunur.



Arıq adamlar belə qarın nahiyəsindəki artıq yağlardan əziyyət çəkə bilir. Daxili orqanların pisylənməsi isə hamıda ola bilər. Daxili orqanların ətrafına yığılan yağlar orqanizmdə problemlər yaradır. Məsələn, qaraciyərin yağlanması kimi. Bu hal baş verməsin deyə sadəcə pəhrizbəs etmir. Külli miqdarda detoks lazımdır.

Orqanizminizin detoksa ehtiyacı olub-olmadığını özünüz də anlaya bilərsiniz. Ürək xəstəlikləri, qan təzyiqinin yüksəlməsi və xərçəng əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün də detoks faydalıdır.

Əvvəlcə belinizi ölçün. Qadınlarda bel ölçüsü 89 sm-dən aşağıdırsa, narahat olmağa dəyməz. Yox, rəqəm 89-dan böyükdürsə, sağlamlığınızın qeydinə qalmaqda gecikməyin.Kişilərdə isə bu rəqəm 101-dir.Bədən formamıza da diqqət etməliyik.Məsələn, armud, yoxsa alma forması?Armud formasındaçanaq belə nisbətən daha böyükdür. Alma forması armuddan daha risklidir. Çünki artıq yağların bel nahiyəsində yığıldığını göstərir.Deməli, belçanaqdan genişdir.

Beləliklə, bir günlük detoksla yağ əritmə proqramı belədir:

Proqrama saat 8-də başlayın. Bir stəkan limonlu isti su için. Saat 10-da isti halda portağal, yaxud, alma şirəsi için. Saat 12-də bir stəkan yaşıl çay süzün. Bir saat sonra otaq temperaturundakı yerkökü suyunu için.Saat 3-də təbii bitki çayı hazırlayın. Saat 5 təbii meyvə suyunu içmək zamanıdır. İki saat sonra yaşıl çayla fincanınızı təkrar doldurun. Saat 9-da qreyfut suyunu otaq temperaturdakı suya qatıb için. Son dəfə yatmazdan öncə, saat 10-da günə başlayarkən içdiyiniz limonlu sudan için. Yuxudan duranda bədəndəki yağların əridiyini hiss edəcəksiniz.

Qeyd edək ki, proqramdakı içkilərə heç nə əlavə etmək olmaz, xüsusilə də şəkər.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

