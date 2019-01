Məşhur türkiyəli aktyor Rıza Kocaoğlunun özündən 12 yaş balaca həmkarı ilə sevgili olduğu iddia edilir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, birlikdə ilk dəfə ortaya çıxan cütlük sevgi iddialarına cavab verməyiblər.

Qeyd edək ki, Rıza Kocaoğlu may ayında eks sevgilisi Zeynəb Bastıkdan ayrılıb. Merve Çağıran özünü komediyan Cem yılmaz ilə eşq yaşayaraq tanıtmışdı.

