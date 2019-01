“Yunona” kosmik aparatı Yupiterin İo peykində püskürən vulkanın fotoşəkillərini çəkib.

Metbuat.az ölke.az-a istinadən xəbər verir ki, “Yunona” bir saat müddətində İonun səthinin fotolarını lentə alıb.

Astronomlar bildirirlər ki, peykin səthində 400-dək fəaliyyətdə olan vulkan var.

Qeyd edək ki, 2011-ci ildən kosmosa göndərilmiş “Yunona” 5 ildən sonra Yupiterin stabil orbitinə daxil olub.



