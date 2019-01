Bəzi bələdiyyələrin adları dəyişib

Prezident İlham Əliyev “Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

“Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilir:

1. “Ağsu rayonu” bölməsi üzrə:

12.15-ci sətirdə “Gürcüvan” sözü hər iki halda “Xanbulaq” sözü ilə əvəz edilsin.

2. “Astara rayonu” bölməsi üzrə:

13.6-cı sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Qamışovka” sözü “Qamışoba” sözü ilə əvəz edilsin.

3. “Goranboy rayonu” bölməsi üzrə:

3.1 23.1-ci sətirdə “Ağamalıoğlu” sözü hər iki halda “Düzqışlaq” sözü ilə əvəz edilsin;

3.2. 23.12-ci sətirdə “Əzizbəyov” sözü hər iki halda “Kəhrizli” sözü ilə əvəz edilsin.

4. “Göygöl rayonu” bölməsi üzrə:

4.1. 25.8-ci sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Xanlar” sözü “Ağdağ” sözü ilə əvəz edilsin;

4.2. 25.24-cü sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Mixaylovka” sözü “Bənövşəli” sözü ilə əvəz edilsin.

5. “Xaçmaz rayonu” bölməsi üzrə:

5.1. 27.2-ci sətirdə “Alekseyevka” sözü hər iki halda “Çaykənarı” sözü ilə əvəz edilsin;

5.2. 27.26-cı sətirdə “Müqtədir” sözü hər iki halda “İstisu” sözü ilə əvəz edilsin;

5.3. 27.37-ci sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Krasnı Xutor” sözləri “Şıxlı” sözü ilə əvəz edilsin.

6. “Xızı rayonu” bölməsi üzrə:

6.1. 28.2-ci sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Çistı Klyuç” sözləri “Safbulaq” sözü ilə əvəz edilsin;

6.2. 28.10-cu sətirdə “Şuraabad” sözü hər iki halda “Şorabad” sözü ilə əvəz edilsin.

7. “Qazax rayonu” bölməsi üzrə:

33.7-ci sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Kommuna” sözü “Bala Çaylı” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. “Quba rayonu” bölməsi üzrə:

36.14-cü sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Novonikolayevka” sözü “Çaydüzü” sözü ilə əvəz edilsin.

9. “Qusar rayonu” bölməsi üzrə:

37.25-ci sətirdə “Şirvanovka” sözü hər iki halda “Şirvanlı” sözü ilə əvəz edilsin.

10. “Masallı rayonu” bölməsi üzrə:

40.12-ci sətirdə “Kalinovka” sözü hər iki halda “Viləş” sözü ilə əvəz edilsin.

11. “Oğuz rayonu” bölməsi üzrə:

42.3-cü sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Astraxanovka” sözü “Çaldaş” sözü ilə, “Vladimirovka” sözü “Çayqovuşan” sözü ilə əvəz edilsin.

12. “Saatlı rayonu” bölməsi üzrə:

12.1. 43.15-ci sətirdə “Xanlarkənd” sözü hər iki halda “Nabatkənd” sözü ilə əvəz edilsin;

12.2. 43.19-cu sətirdə “Qarayevkənd” sözü hər iki halda “Orta Muğan” sözləri ilə əvəz edilsin.

13. “Samux rayonu” bölməsi üzrə:

13.1. 46.12-ci sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Lüksemburq” sözü “Köbər” sözü ilə, “Qırmızı Samux” sözləri hər iki halda “Qaraağaclı” sözü ilə əvəz edilsin;

13.2. 46.14-cü sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Əli Bayramlı” sözləri “Sarıqaya” sözü ilə əvəz edilsin.

14. “Şəmkir rayonu” bölməsi üzrə:

14.1. 50.27-ci sətirdə “Qasım İsmayılov” sözləri hər iki halda “Ağlavaşlı” sözü ilə əvəz edilsin;

14.2. 50.31-ci sətirdə “Muxtariyyat” sözü hər iki halda “Qədimqala” sözü ilə əvəz edilsin.

15. “Yevlax rayonu” bölməsi üzrə:

55.24-cü sətrin “Əhatə etdiyi ərazi vahidləri” sütununda “Bünyadabad” sözü “Yeni Çobankərə” sözləri ilə əvəz edilsin.

