“Boynum qırıldı” dedi - Daha sonra bunu etdi

Ancelina Coliyə bənzəməyə çalışaraq “İnstagram” fenomeninə çevrilən İranlı qadın Sahar Tabar yenə heyranlarını təəccübləndirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, Tabar xəstəxanadakı çəkilmiş bir görüntüsünü paylaşıb və boynunun qırıldığını bildirib.Bu paylaşımı ilə izləyicilərini təəccübləndirən Tabar bir neçə gün sonra divara dırmanarkən çəkilən bir görüntüsünü paylaşıb.

Onun bu paylaşımı isə izləyicilərini qəzəbləndirib. Ancelina Colinin bənzəri olaraq tanınan Tabar həqiqi üzünü də “İnstagram”da paylaşıb.

https://metbuat.az/news/1107428/1-yasli-korpe-cekd...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.