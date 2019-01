UEFA-dan "Qəbələ"yə 25 min avro

UEFA Gənclər Liqasındakı çıxışına görə "Qəbələ" klubuna ödəniş edib.

Metbuat.az-ın AFFA-nın rəsmi saytına istinadən yaydığı xəbərə görə,UEFA Gənclər Liqasının 2018/2019-cu il mövsümünün ödəniş siyasətinə uyğun olaraq, qeyd olunan turnirin ikinci mərhələsində müvafiq komandası iştirak etmiş “Qəbələ” klubunun hesabına səyahət və yerləşmə ödənişi olaraq 25 min avro vəsait UEFA tərəfindən AFFA-nın vasitəçiliyi ilə köçürülüb.



Qeyd edək ki, "Qəbələ" UEFA Gənclər Liqasının birinci mərhələsində Moldova "Şerif"ini iki oyunun nəticəsində mübarizədən kənarlaşdırıb - 1:1, 3:1. Komanda ikinci mərhələdə "Herta"ya uduzaraq (0:1, 1:3) turnirlə vidalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.