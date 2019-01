Problemlər həll olan kimi Suriyadan çıxacağıq - Fransa XİN

"Problemlər həll olan kimi Suriyadan çıxacağıq". Fransanın Xarici İşlər naziri Jan-İv Le Drian belə açıqlama ilə çıxış edib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, o bildirib ki, Fransa əsgərlərinin Suriyada mövcudluğunun səbəbi münaqişənin tez bir zamanda həllinə dəstək olmaqdır. Diplomatın sözlərinə görə, Paris İraqdakı böhranın da həlli məqsədilə sözügedən ölkəyə hərbi kontingentini göndərib.

“İraqda hərbçilərmiz var. Suriyada isə az sayda təmsil olunuruq” - deyə, nazir qeyd edib. Qeyd edək ki, Fransa əsgərlərinin Suriyadakı missiyası YPG/PYD terror qruplaşmalarına təlimlər keçməkdir.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.