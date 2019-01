"Barselona" heyətinə daha bir futbolçu cəlb etmək üzrədir.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, Kataloniya klubu "Ayaks"ın futbolçusu Frenki de Yonqun transferi üçün Hollandiya təmsilçisi ilə razılığa gəlib. Razılığa əsasən, "Barsa" 75 milyon avro təzminat ödəyəcək. 21 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanacaq.

Qeyd edək ki, De Yonqla PSJ, "Bavariya" və "Mançester Siti" də maraqlanırdı.

