Almaniyada 3 hava limanının mühafizə xidmətinin əməkdaşları tətilə başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, 600-ə qədər reys təxirə salınıb. Köln, Ştutqart və Düsseldorf hava limanlarını qoruyan mühafizəçilər işə çıxmaqdan imtina ediblər. Onlar əməkhaqqlarının artırılmasını tələb edir.

Tətil nəticəsində minlərlə sərnişin hava limanlarında qalıb.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.