İsveçdə qaçqın düşərgəsində yanğın baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 40-dan çox qaçqın evakuasiya olunub.

Xəsarət alan yoxdur. Polis yanğının bilərəkdən törədildiyini güman edir. Hadisə barədə araşdırma aparılır.

Sübhan / METBUAT.az

