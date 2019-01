Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar rusiyalı həmkarı Sergey Şoyqu ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən məlumat verir ki, telefon söhbəti Türkiyə tərəfinin təşəbbüsüylə gerçəkləşib.

Tərəflər Suriyanın İdlib bölgəsindəki vəziyyəti, Türkiyənin mümkün Mənbic əməliyyatını və həmçinin regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

Sübhan / METBUAT.az

