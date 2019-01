İran Hərbi Hava Qüvvələri İsfahan vilayətində 2 günlük təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Dövlət Televiziyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimlərdə məqsəd bombardmançı, qırıcı, pilotsuz uçuş aparatları və raketlərin sınaqdan keçirilməsidir.

Qeyd edək ki, bu sınaqlar Fadayeyan Harim Velayat adı altında 8-ci dəfədir keçirilir.

Sübhan / METBUAT.az

