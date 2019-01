Şəki sakini yemək üçün aldığı vaflidən istifadə edə bilməyib.

Çünki mağazadan aldığı vafli yanmağa başlayıb.

Metbuat.az bununla bağlı "Demədi Demə" Yutub kanalının hazırladığı videonu təqdim edir:

