ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davos İqtisadi Forumunda iştirak etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp öz Tvitter səhifəsindən açıqlama paylaşıb. Açıqlamada deyilir: “Sərhədlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı demokratların barışmaz mövqeyi və ölkənin təhlükəsizliyinin vacibliyi səbəbindən Davos İqtisadi Forumuna səfərə getməyəcəm. Buna görə Davos İqtisadi Forumundan üzr istəyirəm və ən xoş arzularımı diləyirəm”.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.