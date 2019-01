Tərtərdə ağac oğrusu saxlanılıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Tərtər RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan Seydimli kənd sakini Ərəstun Abbasov yanvarın 9-da rayon ərazisindəki torpaq sahələrinin birindən 900 ədəd müxtəlif növdə ağac oğurlamaqda şübhəli bilinir.

