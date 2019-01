Qazaxıstanın Almatı vilayətinin Jarkent bölgəsində kolleclərdən birində idman müəllimi tələbələri döyüb.

Metbuat.az muxalifet.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Videoda müəllimin iki nəfəri yumruq və təpiklə döyməsi, eləcə də, təhqir etməsi əks olunub.

Almatı polis idarəsindən verilən məlumata görə, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Həmin müəllim dərslərdən uzaqlaşdırılıb. Hadisənin başvermə səbəbi məlum deyil.



Bakıda kişi şirkətin ofisini dağıtdı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.