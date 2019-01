Texasda yaşayan bir adam yeni doğulmuş bala iti həyata döndərib.

Anası tərəfindən əmzirilərkən səhvən digər balaların altında qalaraq boğulan bu bala vəziyyətdən xəbərdar olan ev sahibi tərəfindən xilas olunub.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

http://metbuat-az.com/news/1107980/daha-xosbext-hi...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.