Tanınmış aktrisa ilə bağlı istintaq işi başlayıb - O, ifadəsində bildirib ki..

Aktrisa Deniz Çakır haqqında deyilən iddialara cavab verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadla xəbər verir ki, hicabli qadınları təhqir etdiyi üçün Dəniz Çakırla bağlı istintaq işi başlayıb. İfadə verən Dəniz bütün deyilənləri rədd edib.

Qeyd edək ki, ötən gün məsələyə Türkiyə prezidenti Receb Tayyip Ərdoğan da fikir bildirib.

Akrisa “heç bir zaman insanları hicabına, dininə, həyat tərzinə, cinsinə və rənginə görə ayırmadım” sözlərini deyib.

Aktrisanın açıqlamasından olan görüntünü sizə təqdim edirik:

