48 yaşlı məşhur aparıcı da hamam xalatında FOTO PAYLAŞDI

Özünə məxsus gülüşü ilə məşhurlaşan aparıcı Saba Tümər də hamam xalatında foto paylaşan məşhurlar cərgəsinə qoşulub.

Metbuat.az ölke.az-a istinadən xəbər verir ki, istirahətə yollanan aparıcı otelin balkonunda çəkilmiş fotonu şəxsi səhifəsində paylaşıb.

Apardığı gecə söhbəti verilişləri ilə tanınan və atdığı qəhqəhələrlə tamaşaçı simpatiyası qazanan Saba Tümər otelin balkonunda çəhrayı hamam xalatında foto paylaşıb. Bir çox izləyicisi onun bu fotosunu paylaşıb. Aparıcı Barbadosda istirahət edib.

