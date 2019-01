Şəmkir rayonu ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 10-da saat 17 radələrində Şəmkir rayonunun Yeniabad kəndi ərazisində rayon sakini Nüsrət Rzazadə idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobili yolun kənarındakı ağaca vurub.

Nəticədə sürücü və sərnişini Rauf İsaqov hadisə yerində ölüblər.

