Uzun zamandır ayrıldıqları iddia edilən Adriana Lima və Mətin Hara cütlüyü barışıb.

Metbuat.az xəbər xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu haqda cütlük öz İnstagram hesablarından paylaşıblar.

Əl-ələ şəkil çəktirən cütlük, həmin şəkili sosial medi hesablarından izləyiciləri ilə bölüşüb. Cütlüyün yenidən bir araya gəlməsi gündəm yaradıb.

