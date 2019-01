Sevilən akrisa Hande Elçelə ağır itki baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aktrisa Hande Erçelin anası Aylin Erçel müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Aylin Erçel xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və ötən gün vəziyyəti ağırlaşıb.

